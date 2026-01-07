Iran, dal governo 7 dollari al mese per cittadini e 1.800 per terroristi Hezbollah: la denuncia di Israele

(Adnkronos) – “Un sussidio di 7 dollari al mese per ogni iraniano. 1.800 dollari di stipendio mensile per i terroristi di Hezbollah, direttamente dalle tasche degli iraniani”. Lo ha scritto il ministero degli Esteri israeliano in un post su X dall’account in persiano, denunciando le misure di sussistenza decise da Teheran mentre il Paese è travolto da una grave crisi economica.

Decine di città hanno visto proteste di massa – la più grande ondata dal 2022 – con scioperi nei bazar e nelle università e slogan anti-regime. In risposta alla pressione popolare, il governo ha annunciato un piano di “sussidi diretti”, che assegna circa 7 dollari al mese per ogni cittadino, per un periodo limitato di quattro mesi.

La misura sostituisce il precedente sistema di sussidi indiretti sulle importazioni, accusato di favorire corruzione e privilegi per alcuni importatori, ma è stata ampiamente criticata. Con un’inflazione tra il 42 e il 52% e il crollo del rial (oltre 1,4 milioni di rial per dollaro), i bisogni minimi mensili superano i 200 dollari, rendendo – secondo osservatori e media internazionali come il New York Times – il sussidio percepito come un insulto in mezzo alla fame e al carovita.

