mercoledì 7 Gennaio 2026
Ascolti tv, De Martino ‘re’ della prima serata: vince ‘Affari Tuoi – Lotteria Italia’ con 35,9%

Stefano De Martino ‘re’ della prima serata di ieri, 6 gennaio. Su Rai 1 lo speciale ‘Affari Tuoi – Lotteria Italia’, spin-off del programma quotidiano, ha tenuto incollati allo schermo 5.810.000 telespettatori, pari al 35,9% di share. Nel segmento di access prime time, in onda dalle 20:42 alle 21:50 circa, il programma ha invece raccolto 5.622.000 telespettatori e il 27,6% di share. Un risultato che ha superato ‘La ruota della fortuna’ su Canale 5 (4.922.000 telespettatori e il 24,2%). 

Tornando alla prima serata, su Canale 5 il film ‘Barbie’ di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling è stato visto da 1.367.000 telespettatori, pari al 9,1%. Su Rete 4 il film ‘Il piccolo Lord’ ha ottenuto 1.042.000 telespettatori e il 6%. Poco sotto con il 5,9% c’è la commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo ‘Il grande giorno’, in onda su Italia 1, che ha intrattenuto 1.089.000 telespettatori. Su Rai 2 il film ‘Genitori in trappola’ con una giovanissima Lindsay Lohan ha raggiunto 794.000 telespettatori e il 4,5%.  

Su La7 ‘Serendipity – Quando l’amore è magia’ ha segnato 539.000 telespettatori e il 2,9%. Su Rai 3 il musical ‘The Land of Dreams’ è stato visto da 358.000 telespettatori e l’1,9%. Chiudono Tv8 con ‘Un Natale da favola’ (310.000 telespettatori, 1,7%) e il Nove, dove ‘Attacco al potere 2’ ha radunato 292.000 telespettatori, pari all’1,7%. 

spettacoli

