martedì 6 Gennaio 2026
Epifania tra freddo, neve e rischio alluvioni: le previsioni meteo

4

(Adnkronos) –
La Befana porta freddo e neve sull’Italia secondo le previsioni meteo di oggi, 6 gennaio 2026. Avremo anche tanta pioggia tra Sardegna, Lazio e Campania; una giornata dell’Epifania con il maltempo. 

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo, con deboli o moderate nevicate a quote collinari (localmente qualche fiocco fino in pianura) in Emilia Romagna, con accumuli di 10-15 cm sull’Appennino Romagnolo; nevicherà in modo più intenso nelle Basse Marche con 25-30 cm in montagna ma con accumuli discreti fino a quote collinari; la dama bianca cadrà anche in Umbria, Toscana (qui in particolare sulle province di Arezzo e Siena), in Abruzzo e sull’appennino laziale: prudenza dunque su tutte le regioni centrali, soprattutto sulle strade che attraversano la dorsale appenninica. 

Le temperature caleranno al Centro-Nord, saranno ancora decisamente eccezionali al Sud: si prevedono fino a 19 gradi in Sicilia, tra 15 e 18°C sul resto del meridione. Da mercoledì 7 gennaio il freddo dilagherà anche verso il Sud e porterà delle nevicate sugli Appennini meridionali oltre i 700-900 metri: sarà vero inverno ovunque. 

Questo inizio 2026 con il botto, con un freddo stile anni ‘80, durerà però poco: da venerdì le temperature subiranno un repentino rialzo anche di 10°C e attenzione, a causa della neve caduta in montagna e in collina (che fonderà con l’aumento delle temperature) e in seguito alle piogge eccezionali di questi ultimi giorni sul Centro Italia (Lazio ed Abruzzo in primis), si teme un ulteriore aumento del rischio idraulico e idrogeologico su alcune regioni. 

Un gennaio, dunque, diverso dal solito, con freddo polare ma anche con precipitazioni abbondanti: bizzarrie dell’inizio 2026, meglio controllare sempre il bollettino di criticità della Protezione Civile Nazionale (www.protezionecivile.gov.it), questo mese sembra decisamente anomalo e pericoloso. 

NEL DETTAGLIO
 

Martedì 6. Al Nord: possibile neve a bassa quota su Emilia Romagna. Al Centro: piogge e neve in collina. Al Sud: piogge sparse.  

Mercoledì 7. Al Nord: soleggiato, più nubi sulla Romagna. Al Centro: forti piogge e neve a bassa quota sulle adriatiche. Al Sud: piogge e temporali, neve in alta collina. 

Giovedì 8. Al Nord: soleggiato; nevicate sulle Alpi di confine (specie Valle d’Aosta). Al Centro: poche nubi. Al Sud: ancora maltempo specie tra Calabria e Sicilia. 

Tendenza: nuove piogge ma forte rialzo termico da venerdì (fino a 10°C in più). 

