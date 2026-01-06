Crans-Montana, rilevate carenze in controlli bar Le Constellation

(Adnkronos) – Cinque giorni dopo il tragico incendio del bar Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera, che ha causato 40 morti e 116 feriti, la municipalità ha rilevato “gravi mancanze” nei controlli di sicurezza periodici. Lo si apprende da un comunicato in cui il Comune ha ammesso che, nonostante siano stati effettuati oltre 14.000 controlli antincendio nel solo 2025, è stato riscontrato un mancato controllo periodico dell’esercizio per il periodo 2020-2025. Le indagini sull’incendio, che hanno sconvolto la comunità locale, sono tuttora in corso per accertare le responsabilità.

Oggi il sindaco Nicolas Féraud e le autorità comunali hanno tenuto una conferenza stampa per fare il punto sulla sicurezza e sulle responsabilità. Féraud ha affermato che “la giustizia dirà l’influenza che ha avuto un tale mancanza nella catena di causalità che ha portato al dramma” e che il Comune si assumerà “tutta la responsabilità che la giustizia determinerà”.

Il Consiglio comunale ha annunciato misure immediate per prevenire altri incidenti, tra cui il “divieto totale di artifici pirotecnici di qualsiasi tipo nei luoghi chiusi, su tutto il territorio comunale” e l’incarico a un ufficio esterno specializzato per effettuare “senza ritardo un controllo di tutti gli esercizi pubblici del Comune”. Commentando un video precedente all’incendio che mostrava fuochi accesi sopra bottiglie di alcol, Féraud ha denunciato “la negligenza dell’esercente nella gestione dell’attività” e “una cultura del rischio inconsiderato”.

Riguardo alla “gravi mancanze” rilevate nei controlli periodici del bar per cinque anni, il sindaco ha dichiarato di non avere “una risposta oggi. Siamo profondamente dispiaciuti per questo e so quanto sarà difficile per le famiglie”. Sulla possibilità che il Comune venga coinvolto nell’inchiesta penale aperta dai procuratori svizzeri contro i gestori del locale, Féraud ha precisato che “spetterà ai giudici stabilire se faremo parte di questo caso o no”, aggiungendo che il Comune si considera “anch’esso una vittima in questo caso”.

