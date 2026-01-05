spot_img
lunedì 5 Gennaio 2026
spot_img

Ucraina, raid russo su Kiev: almeno 2 morti

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – E’ di due morti e aleno 4 feriti il bilancio di un raid russo condotto nella notte del 5 gennaio in Ucraina. Secondo quanto ha reso noto il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, “attualmente, quattro persone sono rimaste ferite a seguito dell’attacco a una struttura medica privata nella capitale. Due di loro sono in gravi condizioni. Un uomo che era in cura presso la struttura medica è deceduto”, ha affermato.  

Le forze di polizia di Kyiv hanno confermato, alle ore 7:15, il decesso di un uomo nato nel 1995, il quale era degente presso una clinica privata nel distretto di Obolonskyi. Tra le persone ferite figurano una donna di 42 anni, trattata sul posto, e due donne, entrambe ricoverate. 

Una seconda persona, un uomo di 70 anni, è stata uccisa nella vicina città di Fastiv, come ha dichiarato il governatore regionale Mykola Kalashnyk. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie