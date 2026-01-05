spot_img
lunedì 5 Gennaio 2026
Roma, auto sulla banchina del Tevere viene sommersa dall’acqua

(Adnkronos) – Un’auto parcheggiata sulla banchina del Tevere, all’altezza del ponte Margherita a Roma, è stata sommersa dall’acqua salita improvvisamente per le piogge. Sul posto i carabinieri che, vedendo i tergicristalli dell’auto in funzione hanno subito attivato i soccorsi. Dagli accertamenti sembra che nell’auto non ci siano persone ma sono comunque in corso le verifiche.  

Gli accessi alle banchine nel tratto urbano del Tevere sono stati chiusi per motivi di sicurezza a causa del maltempo e sulla base dell’informativa del Centro Funzionale Regionale che riporta un probabile innalzamento dei livelli idrici del fiume nelle prossime ore. A tutela delle persone, i responsabili delle eventuali manifestazioni temporanee e compagnie di navigazione devono sospendere ogni attività ricettiva e di imbarco dell’utenza. Il provvedimento, operativo dalla sera del 4 gennaio, sarà in vigore fino a cessate esigenze. 

