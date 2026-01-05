spot_img
lunedì 5 Gennaio 2026
Maltempo a Roma, si allaga seminterrato: salvate due ragazze

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Soccorse dai vigili del fuoco due ragazze bloccate in un seminterrato invaso dall’acqua a causa del maltempo. La sala operativa del comando di Roma ha inviato questa notte alle 2,40 circa, in via di Trigoria 82, la squadra di Pomezia 22/A con al seguito personale dei vigili del fuoco del nucleo sommozzatori nel seminterrato dove le due donne, di 21 e 24 anni, erano impossibilitate ad uscire considerata la quantità d’acqua all’interno dell’abitazione, circa 50 centimetri dal raggiungere il soffitto.  

Una volta sul posto, il personale dei vigili del fuoco è intervenuto tagliando le inferriate poste a protezione delle finestre del seminterrato raggiungendo così le due ragazze, intrappolate in stanze diverse. Soccorse, in stato di ipotermia, sono state affidate alle cure del personale del 118.  

