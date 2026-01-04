spot_img
domenica 4 Gennaio 2026
Venezuela, Papa: “Garantire sovranità del Paese e rispettare i diritti umani”

(Adnkronos) – ”Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela, il bene dell’amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo Stato di diritto scritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti e lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia, con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica”. Così Papa Leone XIV dopo la recita dell’Angelus davanti ai fedeli e ai pellegrini riuniti in Piazza San Pietro.  

”Desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza a quanti sono nel dolore a causa della tragedia avvenuta a Crans-Montana in Svizzera, assicuro la preghiera per i giovani defunti, per i feriti e per i loro familiari”, ha detto inoltre il Pontefice che ha anche esortato “ad avere fede nel Dio della pace, preghiamo e siamo solidali con le popolazioni che soffrono a causa delle guerre”.  

