domenica 4 Gennaio 2026
Torino, 50enne trovata senza vita: ipotesi monossido di carbonio

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Potrebbe essere stata un’intossicazione da monossido di carbonio la causa del decesso di una donna di 50 anni
ritrovata oggi priva di vita alla periferia nord di Torino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero. 

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna si sarebbe addormentata nella sua stanza con un braciere acceso e sarebbe morta nel sonno a seguito delle inalazioni di monossido. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi necessari ad accertare l’esatta dinamica dell’accaduto.  

cronaca

