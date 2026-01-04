spot_img
domenica 4 Gennaio 2026
Serie A, oggi Inter-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla

4

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 4 gennaio, i nerazzurri ospitano il Bologna a San Siro nel posticipo della diciottesima giornata di campionato. La squadra di Chivu arriva dal pesante successo contro l’Atalanta e va a caccia dei tre punti per riprendersi la testa della classifica. I rossoblù sono invece reduci dal pareggio contro il Sassuolo. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Inter-Bologna in diretta tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Inter-Bologna, in campo stasera alle 20:45:  

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu 

Bologna (4-2-3-1) Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano 

 

Inter-Bologna sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

