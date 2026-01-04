spot_img
domenica 4 Gennaio 2026
spot_img

Scontro frontale sul litorale romano, tre morti e un ferito grave

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Tre morti e un ferito grave in un incidente frontale che si è verificato ieri sera intorno alle 21.30 in via Laurentina, all’altezza di via Colli Marini, a Tor San Lorenzo, sul litorale romano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da quanto ricostruito, un’auto, una Nissan Juke, avrebbe perso il controllo in curva invadendo la corsia opposta e impattando con un’altra auto, un’Alfa Romeo. La prima auto era guidata da un 37enne romano mentre a bordo dell’altra vettura viaggiavano un 70enne italiano, la moglie di 64 anni e il figlio di 32. Le vittime sono il conducente dell’auto che avrebbe perso il controllo, Antonio Arminio, e la coppia di coniugi, Giovanni Rossi e Rita Di Napoli. Il figlio è stato portato in codice rosso all’ospedale di Ariccia e non sarebbe in pericolo di vita. I veicoli sono stati sequestrati e le salme sono state portate a Tor Vergata per l’autopsia.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie