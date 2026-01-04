Raoul Bova a Domenica In: “Gli audio rubati? Oggi si vuole distruggere qualcuno”

(Adnkronos) – “C’è voglia di affossare qualcun altro per sentire la propria identità”. Raoul Bova, ospite a Domenica In oggi 4 gennaio 2026, risponde così alle domande di Mara Venier sfiorando il caso gossip che lo ha investito, suo malgrado, con la diffusione illegittima senza consenso di messaggi audio inviati in passato alla modella Martina Ceretti.

“Non si pensa a crescere e a valorizzare il proprio futuro, si cerca di distruggere l’altro. E questo, a prescindere dalla mia vicenda, mi fa paura perché i social in questo senso diventa lo specchio di una società senza valori”, dice l’attore, che sta tornando sugli schermi di Raiuno con Don Matteo. “Prima c’erano figure a cui ispirarsi, ora ci sono figure da distruggere. E questo mi fa male, a prescindere dalla mia vicenda. Dovremmo dare messaggi di amore e di rispetto, invece si dice sempre ‘tu sei peggio di me’. Bisogna accettare l’altro e ascoltare”, dice.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)