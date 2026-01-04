spot_img
domenica 4 Gennaio 2026
Maduro in carcere a Brooklyn. Alla vicepresidente Rodriguez la guida ad interim del Venezuela

(Adnkronos) – Il leader venezuelano Nicolas Maduro è stato condotto nel penitenziario statunitense di Brooklyn dopo essere stato trasportato in elicottero a Manhattan. Lo riporta la Cnn diffondendo immagini del trasferimento di Maduro in carcere scortato da veicoli della polizia. 

La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la guida del Paese dopo che gli Stati Uniti hanno arrestato Maduro e lo hanno portato fuori dal Paese. In una nota diffusa dalla Corte Suprema si legge che Rodriguez “assumerà ed eserciterà, in qualità di facente funzioni, tutti gli attributi, i doveri e i poteri inerenti alla carica di presidente per garantire la continuità amministrativa e la difesa globale della nazione”. 

I giudici non hanno però dichiarato Maduro definitivamente assente dall’incarico, una sentenza che richiederebbe lo svolgimento delle elezioni entro 30 giorni. 

La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di rilasciare Maduro immediatamente. “La Cina chiede agli Stati Uniti di garantire la sicurezza personale del presidente Nicolas Maduro e di sua moglie, di rilasciarli immediatamente e di smettere di rovesciare il governo del Venezuela”, ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota, definendo l’attacco una “chiara violazione del diritto internazionale”. 

