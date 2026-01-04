spot_img
domenica 4 Gennaio 2026
Lazio-Napoli, caos finale con tre espulsi e Conte in campo. Cos’è successo

(Adnkronos) – Succede di tutto nel finale di Lazio-Napoli, partita vinta 2-0 dalla squadra di Conte oggi domenica 4 gennaio. Sono tre gli espulsi negli ultimi minuti della gara. Il primo è Noslin, molto ingenuo all’81’ nel commettere (da ammonito) un fallo evitabile su Buongiorno. Massa estrae il secondo giallo e la Lazio resta in dieci, nel nervosismo generale. Pochi minuti dopo, al minuto 87, uno scontro di gioco tra Marusic e Mazzocchi accende di nuovo gli animi. I due si spintonano reciprocamente, poi vengono alle mani sulla linea del fallo laterale, vicino alla panchina azzurra, e addirittura Antonio Conte entra in campo per cercare di separarli. Serve a poco: Massa, che si stava dirigendo verso di loro per ammonirli, non fa sconti ed estrae il doppio rosso. Biancocelesti in nove, azzurri in dieci. 

Poi il gioco riprende e la Lazio sfiora il gol con il colpo di testa di Guendouzi, che centra la traversa. Finisce 2-0: Conte vola, al momento, al secondo posto (in attesa dell’Inter, impegnata in serata contro il Bologna).  

