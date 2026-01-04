spot_img
domenica 4 Gennaio 2026
Grecia, voli sospesi in tutto il Paese per guasto a sistema di controllo

(Adnkronos) – Tutti i voli in entrata e in uscita dalla Grecia sono stati sospesi a causa di un guasto alle comunicazioni a livello nazionale che ha interrotto i sistemi di controllo del traffico aereo. Lo riferisce l’emittente statale greca Ert. 

economia

