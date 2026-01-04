Grecia, voli sospesi in tutto il Paese per guasto a sistema di controllo

(Adnkronos) – Tutti i voli in entrata e in uscita dalla Grecia sono stati sospesi a causa di un guasto alle comunicazioni a livello nazionale che ha interrotto i sistemi di controllo del traffico aereo. Lo riferisce l’emittente statale greca Ert.
Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi. Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità. Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.