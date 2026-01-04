spot_img
Dos Santos, il calciatore del Metz eroe a Crans-Montana: è rientrato nel locale per salvare la fidanzata

(Adnkronos) –
Tahirys Dos Santos, diciannovenne terzino della squadra B del Metz (club francese di Ligue 1), è uno dei superstiti della tragedia di Crans-Montana. Il calciatore era al primo piano del locale ‘Le Constellation’ insieme alla sua ragazza la notte di capodanno e proprio per salvare la sua compagna è rimasto ustionato, dopo essere rientrato per portarla via dalle fiamme. Lo ha raccontato il suo agente Christophe Hutteau a BfmTv: “Per fortuna Tahirys si trovava al piano terra e non nel piano interrato quando è scoppiato l’incendio. È riuscito a fuggire subito fuori, ma poi si è accorto che la sua ragazza era rimasta all’interno. Quindi è tornato indietro e si è gettato tra le fiamme per cercarla e salvarla. Oltre a essere una vittima, Tahirys è anche un eroe”. Dos Santos adesso è ricoverato a Stoccarda ed è in ospedale anche la sua fidanzata. 

Hutteau ha aggiunto: “Non posso dire che Tahirys stia bene, sta soffrendo. Ha ustioni su circa il 30% del corpo. Ha riportato ustioni sulla parte posteriore della testa e su una vasta porzione del corpo. Dovremo attendere quattro o cinque giorni per saperne di più, perché nei pazienti ustionati i primi giorni sono cruciali dal punto di vista delle infezioni e delle infezioni secondarie”.  

