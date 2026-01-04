spot_img
domenica 4 Gennaio 2026
spot_img

Da Sean Diddy a Mangione, i detenuti del carcere dov’è Maduro

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il Metropolitan Detention Center (Mdc) di Brooklyn, dove è stato condotto il leader venezuelano Nicolas Maduro e dove si prevede resti in attesa del processo, è un carcere federale in cui sono stati detenuti diversi volti noti. Tra loro il rapper Sean “Diddy” Combs, che al Metropolitan Detention Center di Brooklyn è rimasto per poco più di un anno, prima di essere condannato a ottobre a oltre quattro anni di carcere federale. 

Attualmente detenuto presso l’Mdc c’è Luigi Mangione, il ventisettenne accusato di aver sparato e ucciso l’amministratore delegato della UnitedHealthcare, Brian Thompson, in quello che i procuratori federali hanno definito un omicidio mirato a sangue freddo. 

Anche Sam Bankman-Fried, co-fondatore dell’exchange di criptovalute Ftx, sta scontando nel carcere di Brooklyn una pena a 25 anni di carcere dopo essere stato condannato per frode. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie