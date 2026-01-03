spot_img
sabato 3 Gennaio 2026
“Venite a prendermi, codardi”, il discorso di Maduro che Trump ha trasformato in sfottò

(Adnkronos) –
Donald Trump ‘sfotte’ Nicolas Maduro. Dopo il blitz che ha portato all’arresto del presidente del Venezuela, con gli Stati Uniti che hanno attaccato Caracas nella notte, il presidente Usa ha rivendicato l’operazione prima in conferenza stampa, definendola “un assalto super” e “un attacco che non si vedeva dalla seconda guerra mondiale”, poi sui social. 

Trump infatti, ovviamente sul suo Truth Social, ha pubblicato un video in cui riprende un vecchio di Maduro. Durante un comizio infatti l’ormai ex presidente del Venezuela aveva pronunciato un discorso piuttosto eloquente, riferito alla Casa Bianca: “Venite per me. Vi aspetto qui. Non metteteci tanto ad arrivare, codardi”. 

Messaggio ricevuto da Trump, che per tutta risposta ha pubblicato lo sguardo e gli artigli di un’aquila americana pronta all’attacco, seguita dalle immagini dei bombardamenti statunitensi su Caracas. 

 

