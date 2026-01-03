spot_img
sabato 3 Gennaio 2026
spot_img

Trani, giovane disabile preso a calci e pugni da un 16enne per ‘uno sguardo di troppo’ alla fidanzata

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Un giovane disabile è stato picchiato a calci e pugni da un minorenne nei giorni scorsi a Trani in via Umberto I. Il video, nel quale si vede la vittima che viene gettata per terra per tre volte da un ragazzo che indossa il cappuccio, è stato condiviso sui social. Oltre che da una serie numerosa di pugni, il giovane disabile viene colpito con calci ripetuti anche quando si trova a terra. Per fortuna riesce a rialzarsi.  

Ieri pomeriggio la vittima ha presentato una denuncia alla compagnia dei carabinieri della città adriatica. I militari hanno identificato il presunto autore, un 16enne di Trani, e hanno informato la procura dei minorenni. Alla base dell’aggressione ci sarebbe una motivazione assurda: uno sguardo di troppo alla fidanzata del 16enne. Il video è stato poi rimosso dai social ma ormai si era diffuso. 

Secondo quanto si apprende la vittima ha 33 anni e non si è fatta refertare in ospedale. Presentava tuttavia alcuni graffi sul volto al momento in cui ha presentato la denuncia.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie