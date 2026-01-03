spot_img
sabato 3 Gennaio 2026
spot_img

Rocca da Papa Leone, l’incontro in Vaticano

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Ho incontrato oggi il Santo Padre Papa Leone XIV in udienza presso il Palazzo Apostolico. È stato un momento di profonda intensità, non solo istituzionale ma anche e soprattutto umana. Durante l’incontro ho voluto esprimere la vicinanza concreta della Regione Lazio alle persone più fragili, con un gesto semplice ma carico di significato: la donazione di 2mila pasti destinati alla Caritas Diocesana di Roma, a sostegno del lavoro quotidiano di accoglienza e ascolto svolto sul territorio”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Video di Vatican Media. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie