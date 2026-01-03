spot_img
sabato 3 Gennaio 2026
Napoli, ferito a colpi di pistola il fratello dell'allenatore del Cagliari Pisacane

(Adnkronos) –
Ferito a colpi di pistola il fratello dell’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane, aggredito il padre. L’episodio è avvenuto intorno alle 4 di questa notte in vico Tre Re a Toledo, nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli. Sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia Montecalvario e della Squadra Mobile della Questura partenopea. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il fratello 28enne è stato ricoverato all’ospedale Vecchio Pellegrini perché colpito da due proiettili alla gamba destra: non è in pericolo di vita. 

Il padre 68enne, invece, è stato aggredito ma non si sono rese necessarie le cure mediche. Secondo una prima ricostruzione, i due Pisacane sarebbe stati avvicinati non lontano dal loro locale da tre persone armate e con volto coperto. Mentre in due hanno aggredito il padre, il terzo ha esploso due colpi di pistola. Sono in corso le indagini per ricostruire il movente e risalire ai responsabili. 

 

“Questa notte mio fratello Gianluca è stato coinvolto in un’aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco”. A confermarlo attraverso il suo profilo social è Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari. La sparatoria è avvenuta a Napoli. “Stava rientrando a casa – ha precisato il tecnico dei sardi – aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un’altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all’esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia”. 

Pisacane ha concluso: “Non volevano dirmelo per non farmi preoccupare, l’ho saputo solo questo pomeriggio. Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito. In queste ore ho ricevuto tanti messaggi e telefonate, ringrazio davvero tutti per la solidarietà e l’affetto”. 

