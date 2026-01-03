spot_img
sabato 3 Gennaio 2026
spot_img

Maduro catturato, chi è il presidente del Venezuela successore di Chavez

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Donald Trump ha annunciato oggi la cattura del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, e della moglie
a seguito dei raid condotti dagli Usa nella notte su Caracas e diverse regioni del Paese, accompagnati da forti esplosioni. 

Nicolas Maduro, 63 anni, è presidente del Venezuela dal 2013 dopo la morte di Hugo Chavez, presidente populista di sinistra e mentore di Maduro. Nel 2024 si è candidato alle elezioni per un terzo mandato ed è stato dichiarato vincitore dal governo venezuelano, anche se i leader dell’opposizione e gli osservatori internazionali hanno contestato il risultato elettorale e hanno accusato il regime di rubare voti. Gli Stati Uniti hanno riconosciuto il candidato dell’opposizione, Edmundo González, come vincitore e hanno imposto sanzioni ai funzionari elettorali per presunta manipolazione del risultato. Nonostante le proteste globali, Maduro ha prestato giuramento per il suo terzo mandato a gennaio. 

I funzionari americani dell’amministrazione Trump affermano che Maduro guida il cosiddetto ‘Cartello dei Soli’ che inonda gli Stati Uniti di droga, ed è un presidente illegittimo. Maduro nega ogni illecito e alla fine dello scorso anno aveva detto ai suoi sostenitori: “Non riusciranno mai a distoglierci dal cammino verso la rivoluzione. Vittoria per sempre! Vittoria per sempre! Vittoria per sempre!”. 

Maduro ha iniziato la sua vita lavorativa come autista di autobus, poi è diventato un leader sindacale e in seguito è stato ministro degli Esteri e vicepresidente di Chavez. Ma Maduro non ha mai raggiunto la popolarità di Chavez, che era carismatico e dotato di un naturale senso della comunità. 

L’economia venezuelana è crollata sotto Maduro dopo anni di cattiva gestione economica da parte di Chavez, tra cui controlli sui prezzi e sussidi che hanno prosciugato i fondi dello Stato dipendenti dal petrolio. Inoltre con il crollo dei prezzi del petrolio, le importazioni di cibo e medicinali sono diventate inaccessibili. La stampa di moneta ha causato iperinflazione, rendendo la valuta priva di valore. La corruzione e le sanzioni internazionali hanno aumentato la pressione. 

Maduro ha risposto al malcontento con la repressione. Ha represso brutalmente le ripetute proteste di massa ed è stato accusato di aver truccato le elezioni del 2018 e del 2024. Più di un quarto della popolazione, circa 8 milioni di persone, è immigrata. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie