sabato 3 Gennaio 2026
Lodi, investito dopo una lite in strada: muore 49enne

adn-primapagina
Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Un uomo di 49 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un suv, nella tarda serata di ieri a Lodi. Secondo alcune testimonianze, prima di essere investito, l’uomo avrebbe avuto una discussione in strada con il conducente dell’auto.  

A lanciare l’allarme, al 112 Nue, sarebbero stati alcuni residenti della zona. I sanitari dell’Areu 118, intervenuti sul posto, hanno trovato il 49enne riverso a terra; hanno tentato di rianimarlo, ma l’uomo è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lodi, che ora stanno conducendo le indagini con il coordinamento del pm Aurora Stasi. I militari hanno ritrovato l’auto parcheggiata sulla stessa via dove si sono verificati i fatti. Sul veicolo sono state trovate tracce di sangue ed elementi compatibili con l’investimento.  

Stando ad alcune testimonianze raccolte dai carabinieri, pare che prima dell’investimento tra la vittima e il conducente del suv ci sia stata una violenta discussione, sfociata in una colluttazione. I motivi all’origine della lite sono tuttora al vaglio degli investigatori. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

