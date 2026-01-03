La Filarmonica di Solomeo inaugura il 2026 con un concerto alla Sala dei Notari

La Filarmonica di Solomeo inaugura il nuovo anno con un appuntamento musicale di grande valore simbolico e artistico. Nel primo fine settimana di gennaio la storica orchestra sarà protagonista del concerto “Note per il nuovo anno” nella suggestiva Sala dei Notari di Perugia.

L’evento rappresenta un ideale ponte tra il passato e il futuro della Filarmonica. Alle spalle un anno straordinario, il 2025, che ha visto l’associazione celebrare i cento anni dalla fondazione con numerose iniziative culturali, concerti, progetti divulgativi e momenti di incontro con il pubblico.

A guidare l’orchestra saranno i direttori Andrea Angeloni e Francesco Verzieri, interpreti di una visione musicale capace di coniugare tradizione e sensibilità contemporanea. Il programma è pensato come augurio musicale per il nuovo anno, con l’obiettivo di offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e condivisa.

Il concerto si terrà domenica 4 gennaio 2026 alle ore 17.30 presso la Sala dei Notari. L’ingresso è aperto al pubblico fino a esaurimento posti.

«”Note per il nuovo anno” non è soltanto un concerto – sottolinea Stefano Gabrielli, presidente della Filarmonica di Solomeo – ma un gesto simbolico: l’inizio di un nuovo percorso che prende slancio dalla storia e guarda con fiducia al futuro, riaffermando il valore della musica come linguaggio universale e strumento di comunità».

Il Centenario è stato vissuto non come semplice ricorrenza, ma come occasione di rinnovata apertura, dialogo e progettualità. L’associazione ha consolidato il proprio ruolo di presidio musicale e civile del territorio, guardando ora al futuro con rinnovata energia.