sabato 3 Gennaio 2026
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato

(Adnkronos) – Le news di oggi da Crans-Montana, dopo la tragedia di Capodanno causata dall’incendio che ha provocato la morte di decine di giovani nel locale Le Constellation. (di Marco Cherubini) 

