spot_img
sabato 3 Gennaio 2026
spot_img

Bianca Atzei, il post social che ‘cancella’ Stefano Corti: lui replica così

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Bianca Atzei ha tracciato un bilancio del suo 2025 ma tra i ricordi condivisi manca un’assenza che non è passata inosservata. La cantante ha pubblicato sui social un carosello di immagini dell’anno appena trascorso, accompagnato dalla scritta: “2025 da ricordare”. Tra le foto, tuttavia, non compare Stefano Corti, ex compagno e padre del loro bambino Noah Alexander, nato nel 2023.  

L’assenza ha attirato l’attenzione del follower e la reazione dello stesso Corti non si è fatta attendere: “Manco io nelle foto”, ha scritto l’inviato de Le Iene tra i commenti. La cantante, al contrario, ha scelto di non replicare mantenendo un certo riserbo sulla fine della loro relazione.  

 

Bianca Atzei aveva annunciato la separazione da Stefano Corti ospite a Verissimo: “È stata una storia d’amore bellissima, meravigliosa. Ma le nostre strade non si incontrano più, capita a diverse persone, è importante parlarne e capire che bisogna prendere due direzioni diverse”, aveva spiegato la cantante. “È solo un amore che cambia – aveva aggiunto – si trasforma, ma rimane il bene”. La rottura risale a settembre: “Non ci siamo più trovati, abbiamo perso equilibrio e non siamo più andati d’accordo. Abbiamo fatto di tutto, l’impossibile”.  

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie