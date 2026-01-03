Bianca Atzei, il post social che ‘cancella’ Stefano Corti: lui replica così

(Adnkronos) –

Bianca Atzei ha tracciato un bilancio del suo 2025 ma tra i ricordi condivisi manca un’assenza che non è passata inosservata. La cantante ha pubblicato sui social un carosello di immagini dell’anno appena trascorso, accompagnato dalla scritta: “2025 da ricordare”. Tra le foto, tuttavia, non compare Stefano Corti, ex compagno e padre del loro bambino Noah Alexander, nato nel 2023.

L’assenza ha attirato l’attenzione del follower e la reazione dello stesso Corti non si è fatta attendere: “Manco io nelle foto”, ha scritto l’inviato de Le Iene tra i commenti. La cantante, al contrario, ha scelto di non replicare mantenendo un certo riserbo sulla fine della loro relazione.

Bianca Atzei aveva annunciato la separazione da Stefano Corti ospite a Verissimo: “È stata una storia d’amore bellissima, meravigliosa. Ma le nostre strade non si incontrano più, capita a diverse persone, è importante parlarne e capire che bisogna prendere due direzioni diverse”, aveva spiegato la cantante. “È solo un amore che cambia – aveva aggiunto – si trasforma, ma rimane il bene”. La rottura risale a settembre: “Non ci siamo più trovati, abbiamo perso equilibrio e non siamo più andati d’accordo. Abbiamo fatto di tutto, l’impossibile”.

