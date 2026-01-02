spot_img
venerdì 2 Gennaio 2026
spot_img

Will Smith citato in giudizio per molestie sessuali

adn-ultimora
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Will Smith è stato citato in giudizio dal violinista Brian King Joseph, che ha preso parte al suo ‘Based on a True Story: 2025 Tour’. Il musicista accusa l’attore e rapper di molestie sessuali. Come riporta ‘Variety’, che ha esaminato l’atto depositato presso un tribunale di Los Angeles, Joseph sarebbe stato ingaggiato nel novembre 2024 per un concerto a San Diego e successivamente inserito nel tour, oltre a essere coinvolto nella realizzazione di un nuovo album. Con il passare del tempo, il loro rapporto sarebbe diventato sempre più stretto, tanto che Smith avrebbe detto a Joseph: “Tu ed io abbiamo un legame speciale, che non ho con nessun altro”, riservandogli una serie di attenzioni ritenute inappropriate dal violinista.  

Joseph – riferisce ancora Variety – ha citato in giudizio anche la società di Smith, la Treyball Studios Management, per licenziamento ingiustificato, in seguito a un episodio avvenuto a marzo a Las Vegas durante una tappa del tour. Il musicista sostiene che qualcuno sarebbe entrato nella sua camera d’albergo, prenotata dalla società di Smith, lasciando oggetti personali – tra cui farmaci per l’HIV intestati a una persona diversa da Will Smith – e un messaggio che Joseph ha interpretato come un avvertimento di un imminente ritorno nella stanza per avere rapporti sessuali. Il messaggio recitava: “Brian, tornerò non più tardi delle 5:30, solo noi”, ed era firmato “Stone F”, con un cuoricino disegnato.  

Il violinista avrebbe segnalato l’accaduto alla sicurezza dell’hotel e al tour management, che lo avrebbe accusato di mentire, ritenendolo responsabile dell’episodio. Joseph afferma di essere stato licenziato ingiustamente pochi giorni dopo, subendo un disturbo da stress post-traumatico e gravi perdite economiche. Al momento, Smith e i suoi rappresentanti non hanno rilasciato dichiarazioni. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie