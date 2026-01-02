spot_img
venerdì 2 Gennaio 2026
spot_img

Ucraina, Zelensky: “Il 3 riunione su accordo pace con Paesi Ue e Usa”

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – L’Ucraina si prepara a ospitare un nuovo ciclo di colloqui di alto livello sulla sicurezza con i partner occidentali, a dimostrazione dello sforzo diplomatico per arrivare a una soluzione del conflitto con la Russia. 

”Il 3 gennaio si terrà una riunione dei consiglieri per la sicurezza nazionale. Si tratta della prima riunione di questo tipo in Ucraina e si concentra sulla pace. Parteciperanno rappresentanti europei e ci aspettiamo che anche il team americano si unisca online. Quindici paesi hanno confermato la loro partecipazione, insieme a rappresentanti delle istituzioni europee e della Nato”, ha annunciato su ‘X’ il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 

”Il 5 gennaio si terrà poi una riunione dei capi di stato maggiore delle forze armate. La questione principale sono le garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Politicamente, quasi tutto è pronto ed è importante definire ogni dettaglio su come funzioneranno le garanzie in aria, a terra e in mare, se riusciremo a porre fine alla guerra. E questo è l’obiettivo principale”, ha aggiunto. 

”Il 6 gennaio si terrà una riunione a livello di leader: leader europei e leader della Coalizione dei Volenterosi. Ci stiamo preparando ora per garantire che l’incontro sia produttivo, che il sostegno aumenti e che ci sia maggiore fiducia politica sia nelle garanzie di sicurezza che nell’accordo di pace”, ha concluso Zelensky. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie