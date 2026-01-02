spot_img
venerdì 2 Gennaio 2026
Milan, Fullkrug è ufficiale: già in panchina contro il Cagliari

(Adnkronos) – Il Milan batte il primo colpo sul mercato. Oggi, venerdì 2 gennaio, i rossoneri hanno ufficializzato l’arrivo di Niclas Fullkrug. L’attaccante tedesco arriva in prestito con diritto di riscatto dal West Ham e sarà già a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri per la sfida di stasera contro il Cagliari in campionato. Avrà la maglia numero 9.  

Ma chi è Fullkrug? Nato ad Hannover il 9 febbraio 1993, l’attaccante tedesco ha 32 anni e si è fatto apprezzare soprattutto negli ultimi anni. Esploso nel Werder Brema, tra il 2019 e il 2023, Fullkrug ha segnato 49 gol in 125 partite con il club tedesco. In precedenza, era stato molto prolifico anche con le maglie di Norimberga (18 reti in 59 presenze) e Hannover (24 in 80). Da qualche anno, è nel giro delle convocazioni della Germania, con cui ha giocato i Mondiali 2022: fino a oggi, ha collezionato 24 presenze e 14 gol con la sua nazionale. Prima del Milan, ha giocato in Premier League con il West Ham, club in cui è arrivato nell’estate 2024 per 30 milioni. L’esperienza non è stata molto prolifica, con 3 gol in 28 partite. Stasera potrebbe esserci il debutto in Serie A contro il Cagliari.  

