venerdì 2 Gennaio 2026
Cagliari-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, martedì 30 dicembre, i rossoneri sfidano il Cagliari – in diretta tv e streaming – all’Unipol Domus nella 18esima giornata. La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria per 3-0 contro l’Hellas Verona, superato con il gol di Pulisic e la doppietta di Nkunku, quella di Pisacane ha invece vinto a Torino contro i granata di Baroni per 2-1 in rimonta, rilanciando le proprie speranze salvezza. 

 

La sfida tra Cagliari e Milan è in programma oggi, venerdì 2 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le formazioni ufficiali: 

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Idrissi; Gaetano; Kilicsoy. All. Pisacane. 

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. All. Allegri 

 

Cagliari-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. Il match sarà inoltre disponibile sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web Dazn. 

 

