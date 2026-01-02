spot_img
venerdì 2 Gennaio 2026
spot_img

Beatrice Arnera: “Minacce e insulti” dopo la fine della storia con Pisani

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – A poche ore dall’inizio del nuovo anno, Beatrice Arnera denuncia i “messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio” che riceve da quando la separazione dal suo ex compagno Andra Pisani e la nuova relazione con Raoul Bova sono diventate pubbliche. Lo fa con una serie di Storie su Instagram.  

Prima mostra alcuni dei messaggi che le arrivano in privato, pieni di insulti e auguri di morte, poi scrive: “Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio. Nel 2026”. “Sono mesi che vivo questa condizione. Mesi. Precisamente – spiega – dall’uscita della pirotecnica puntata del Basement in cui Gazzoli si improvvisa psicoterapeuta e il padre di mia figlia racconta una storia piena di inesattezze.”  

L’attrice, che nel 2024 ha avuto una figlia dal comico Andrea Pisani, aggiunge: “Nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner. Nessun essere umano dovrebbe provare vergogna o avere timore di subire ripercussioni se decide di lasciare il proprio partner. Insegnerò a mia figlia che se non sta più bene è libera di andarsene da qualsiasi situazione. Senza nemmeno dover dare troppe spiegazioni a mamma, a papà, ai social o all’Italia intera. Perché grazie a Dio non siamo sassi, siamo esseri umani e se non stiamo bene dove siamo, siamo liberi di andarcene. E dovrebbe essere un diritto, che non dovrebbe subire conseguenze violente, insulti, minacce di morte o gravi ripercussioni sul lavoro”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie