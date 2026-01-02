spot_img
venerdì 2 Gennaio 2026
spot_img

Attacco a casa di Putin, spunta il video: è un fake fatto malissimo

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Spunta il video dell’attacco ucraino con droni alla residenza di Vladimir Putin a Valdai. Ma è un fake. Profili russi – su TikTok, Telegram e X – rilanciano la clip che mostra un attacco di droni a quella che dovrebbe essere la residenza del presidente russo. Le immagini mostrano l’arrivo di 2 droni sull’edificio. Uno dei velivoli viene abbattuto tra esplosioni e fumo, l’altro – dopo aver colpito l’ingresso della ‘reggia’ – si allontana in ritirata volando oltre il cancello della zona nord.  

 

Tutto finto. Le incongruenze sono tante e facilmente verificabili. La residenza, ad esempio, non ha le caratteristiche della vera ‘casa’ di Putin: l’edificio mostrato nel video differisce in maniera rilevante dall’originale. Altro elemento: la denuncia di Mosca, che continua a far riferimento ad un attacco effettivamente avvenuto, ha chiarito che i droni sono stati neutralizzati senza alcun danno per persone o cose. Nessuna esplosione, quindi, nei pressi della residenza di Valdai. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie