giovedì 1 Gennaio 2026
Vicenza, esce per vedere i fuochi di Capodanno: donna muore investita da auto

(Adnkronos) – Investita da un’auto mentre guardava i fuochi d’artificio, una donna di 73 anni di Cassola (Vicenza) è morta nella notte, poco dopo il suo ricovero in ospedale. L’anziana era uscita di casa appositamente per andare a vedere i fuochi di Capodanno, quando è stata investita da un’auto che l’ha sbalzata di diversi metri, facendola andare a sbattere contro un muretto di cinta. Portata in codice rosso all’ospedale di Bassano del Grappa dal Suem 118, la 73enne è morta poco dopo per le gravissime ferite riportate. Indagini affidate ai carabinieri.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

