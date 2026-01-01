spot_img
venerdì 2 Gennaio 2026
spot_img

Strage Crans-Montana, l’inizio dell’incendio in un video

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Un video pubblicato sui social e proposto da Quarto Grado documenta quelle che sembrano le fasi iniziali dell’incendio avvenuto nel locale Le Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Nel rogo hanno perso la vita oltre 40 persone, tutte giovanissime, in una tragedia che rischia di produrre un bilancio ancor più drammatico. Il video mostra la fase iniziale dell’incendio che pare partire dal soffitto del locale probabilmente appiccato dalle candeline scintillanti sulle bottiglie di champagne: il fuoco si alimenta grazie al materiale fonoassorbente mentre una persona cerca di neutralizzare le fiamme con un giaccone.  

 

 

Nel locale, a giudicare dal video, non sembra esserci la percezione della reale gravità della situazione. C’è qualcuno che si allontana, ma molti ragazzi si fermano a riprendere la scena con i telefoni cellulari. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie