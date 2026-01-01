spot_img
giovedì 1 Gennaio 2026
spot_img

Saldi, al via il 2 gennaio in Valle d’Aosta e dal 3 nel resto d’Italia

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il conto alla rovescia per i saldi 2026 entra nel vivo: le vendite di fine stagione invernali prenderanno il via il 2 gennaio in Valle d’Aosta e sabato 3 gennaio nel resto d’Italia con l’eccezione delle province autonome di Trento e di Bolzano, dove vigono regole differenti. Di fatto, però, gli sconti sono già iniziati: secondo le stime Confesercenti, quasi 2 milioni di consumatori hanno già acquistato in offerta durante i ‘pre-saldi’ iniziati subito dopo Natale. 

 

I saldi invernali rappresentano il primo evento promozionale dell’anno e tra i maggiori per dimensioni, con un fatturato stimabile quest’anno in circa 6 miliardi di euro. Le vendite anticipate, però, sottolinea Confesercenti, ne stanno diluendo l’impatto. Tra il 26 dicembre e l’avvio formale dei saldi invernali si sta infatti consolidando un periodo promozionale di fatto, soprattutto nella moda: offerte e ribassi compaiono in anticipo, spesso attraverso formule riservate alla propria clientela che invitano a partecipare a ‘saldi privati’, ‘pre-saldi’, ‘winter pre-sale’ e ‘exclusive sales’. Molte etichette, ma la sostanza è la stessa: offerte promozionali che anticipano la data ufficiale di avvio dei saldi. 

Una dinamica in contrasto con molte normative regionali, che vietano promozioni nei 30 o 45 giorni precedenti alle vendite fine stagione, e che rende meno leggibile il quadro degli sconti: il trimestre novembre-gennaio si è trasformato in una stagione di promozione continua, sotto la spinta degli outlet e del canale online, con i negozi trascinati dentro la competizione promozionale per non perdere flussi e clientela.  

In questo contesto, gli acquisti di Natale – in particolare nella moda – risultano sempre più schiacciati e compressi tra il Black Friday, che anticipa una parte della domanda, e i saldi anticipati e le formule di pre-saldo, che intercettano la spesa residua.  

 

Per Confesercenti, in questo quadro è decisivo riportare al centro trasparenza e concorrenza leale: “Prezzi e sconti devono essere chiari, verificabili e comparabili, soprattutto nel digitale e nelle iniziative ‘a platea selezionata’. È fondamentale anche il pieno rispetto delle regole sugli annunci di riduzione di prezzo, a partire dal prezzo precedente’, che per legge è il più basso praticato nei 30 giorni antecedenti”.  

“Il rischio – sottolinea l’associazione – è che i saldi perdano la loro funzione e si trasformino in un mero episodio di un periodo promozionale continuo, con effetti di confusione per i consumatori e difficoltà per le imprese che rispettano le regole. Bisogna, in generale, rivedere le regole sulle promozioni, perché assicurino concorrenza leale e pluralismo distributivo”. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie