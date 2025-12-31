spot_img
Venezia, cadavere in un campo con colpo d’arma da fuoco alla testa

(Adnkronos) – Il cadavere di un giovane di circa 30 anni è stato trovato oggi, mercoledì 31 dicembre, in una zona in aperta campagna a Mira nel Veneziano. Sul corpo, non ancora identificato, una grossa ferita alla testa, che si pensa possa essere stata causata da un’arma da fuoco. A notare il corpo a terra è stato un passante, che ha poi avvisato i carabinieri.  

Gli investigatori propendono per l’ipotesi dell’omicidio perché accanto al cadavere l’arma non è stata trovata. Si attende l’arrivo sul posto del medico legale. 

