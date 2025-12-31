spot_img
mercoledì 31 Dicembre 2025
spot_img

Trump come ‘Il Gladiatore’, il filmato della Casa Bianca con la scelta del team per il 2026

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “Il presidente Trump prepara il suo team per il 2026”. Come nelle scene del ‘Gladiatore’. In un video diffuso sull’account X della Casa Bianca si vedono immagini del film con gli uomini che si preparano alla battaglia. 

 

 

Imperdibile la chiusura con la celebre frase “al mio segnale, scatenate l’inferno” a cui ne seguono altre del tycoon tra mezzi militari e forze Usa schierate per il saluto. E la didascalia: “Siamo solo all’inizio”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie