Perù, scontro tra treni diretti a Machu Picchu: almeno un morto

(Adnkronos) – Tragico incidente ferroviario in Perù. Almeno una persona è morta quando due treni si sono scontrati sulla tratta usata dai turisti diretti a Machu Picchu. La vittima è il macchinista di uno dei convogli coinvolti nell’incidente avvenuto ieri pomeriggio, ha reso noto il ministero della Giustizia. In precedenza la Polizia aveva confermato un bilancio che parlava di almeno 30 feriti a causa dello scontro sulla tratta Ollantaytambo-Machu Picchu. E’ stata aperta un’inchiesta. L’ambasciata americana ha confermato che ci sono cittadini statunitensi tra i feriti. 

 

