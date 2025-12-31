spot_img
mercoledì 31 Dicembre 2025
Gli auguri-lampo di Putin per Capodanno: “Russia crede in vittoria”

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Il messaggio di auguri per il nuovo anno di Vladimir Putin verrà ricordato come uno dei più brevi interventi del presidente russo. Il suo intervento, oggi dal Cremlino, diretto “a tutti i nostri combattenti e comandanti”, è durato solo tre minuti e 20 secondi, ha registrato l’agenzia Tass.  

Anche se a dire il vero, anche il suo messaggio dello scorso anno non era durato molto di più, tre minuti e 35 secondi. Il più breve augurio del presidente ai suoi connazionali risale al 2006, quando parlò per poco più di due minuti. Il più lungo messaggio di auguri risale al 2022, primo anno di guerra, ed era durato 9 minuti. Allora, il presidente aveva parlato dal quartier generale del Distretto militare occidentale, a Rostov, ed era circondato da militari.  

“La Russia crede in voi e in una nostra vittoria”, ha dichiarato oggi Putin a quasi quattro anni dall’inizio dell’operazione militare speciale in Ucraina. 

 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

