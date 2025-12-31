Corciano approva il bilancio 2026-2028: raddoppiati fondi per scuole e verde pubblico

Il Comune di Corciano ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2026-2028, una manovra che punta su servizi educativi, sostegno alle famiglie e cura del territorio senza aumenti di tributi. A illustrare i contenuti della delibera è il vicesindaco e assessore al bilancio Sara Motti, che sottolinea due risultati significativi: «Ci troviamo a metà del nostro mandato e molte delle azioni previste sono già state realizzate. Un grande risultato ottenuto oggi è essere riusciti ad aumentare sostanzialmente le risorse per il tempo integrato nelle scuole e aver raddoppiato la cifra stanziata per la cura del verde pubblico».

La manovra si caratterizza come «un bilancio sano e in equilibrio» orientato su obiettivi prioritari: tutela delle famiglie e delle fasce più deboli, mantenimento della qualità dei servizi sociali ed educativi, manutenzione del territorio e sostegno alle associazioni di volontariato.

Nessun aumento di tributi

Sul fronte delle entrate, l’amministrazione ha scelto di non intervenire sulle imposte locali. «Non abbiamo previsto alcun aumento dei tributi o di qualsiasi entrata comunale» spiega Motti. L’addizionale comunale Irpef resta confermata allo 0,8% con soglia di esenzione a 10.000 euro.

Per quanto riguarda la Tari, il Comune mantiene le agevolazioni già esistenti: 15.000 euro destinati all’esenzione parziale (60%) per le famiglie vulnerabili attraverso un bando dedicato, sconti per chi conferisce in discarica e incentivi significativi per il recupero dell’esistente. «Agevoliamo le imprese che utilizzano un capannone sfitto da almeno un anno nella zona di Taverne con l’esenzione totale della Tari per 3 anni – precisa il vicesindaco – Lo stesso incentivo spetterà alle piccole o microimprese che decideranno di aprire nei centri storici». La determinazione delle tariffe Tari è rinviata al 30 aprile 2026, come consentito dalla normativa.

Scuola e sociale, il cuore della spesa

L’area educativa e sociale rappresenta il principale ambito di spesa corrente dell’ente. Corciano si distingue per una crescita demografica in controtendenza rispetto al resto della regione, fenomeno che l’amministrazione attribuisce alla qualità dei servizi offerti. «Il nostro territorio si caratterizza per la presenza di 4 asili nido pubblici e 5 privati in convenzione dove il Comune garantisce dei posti da graduatoria – illustra Motti – questo costa alle casse comunali 984mila euro, ma la retta per le famiglie rimane invariata».

Confermati anche 70.000 euro per la convenzione con l’Istituto comprensivo e la direzione didattica, destinati a progetti, laboratori e servizi. «È un atto non dovuto e pochissimi Comuni ne fanno uso» sottolinea il vicesindaco.

I servizi collaterali alla scuola mobilitano risorse considerevoli: 263.000 euro per il trasporto scolastico che serve 281 alunni, 850.000 euro per oltre 1000 pasti al giorno nelle mense scolastiche, 260.000 euro per il tempo integrato e prolungato utilizzato da 250 bambini.

Potenziamento del tempo integrato

Proprio sul tempo integrato l’amministrazione ha deciso un investimento aggiuntivo significativo. «Un input importante dato dalle nostre linee di mandato è quello di soddisfare tutta la richiesta per questo servizio – spiega Motti – puntiamo a soddisfarla attraverso la nuova gara d’appalto prevista per giugno 2026. Abbiamo predisposto somme aggiuntive nel bilancio per implementare il servizio per una somma di 100.000 euro. È una somma rilevante, ma è ciò che ci siamo detti di fare per il sostegno alle famiglie».

Anche l’assistenza ad personam nelle scuole per ragazzi con disabilità vedrà un potenziamento: la spesa passerà da 281.000 a 340.000 euro. «Questo aumento è dovuto a un trend di crescita delle richieste da parte delle scuole, che deve ovviamente essere soddisfatta» precisa il vicesindaco.

Servizi sociali e sostegno alle fragilità

Corciano partecipa alla zona sociale n. 2 insieme ai Comuni di Perugia e Torgiano, contribuendo con oltre 430.000 euro per servizi destinati all’inserimento di minori in comunità educative, assistenza domiciliare educativa, accompagnamento al lavoro delle fasce deboli e quota sociale per famiglie prive di reddito sufficiente.

A questi si aggiungono le politiche giovanili con il centro Iqbal e il Consiglio comunale dei ragazzi (51.000 euro), lo sportello del lavoro (12.000 euro più 3.000 per i tirocini), le convenzioni con associazioni di volontariato sociale come Ovus, Croce Rossa e centro Cardinali (82.000 euro) e il servizio di telefono d’argento per le fasce più deboli (13.420 euro).

Cultura e sport

Sul fronte culturale, il bilancio conferma 21.000 euro per la stagione di prosa, 30.000 euro per il Corciano Festival e il Natale a Corciano, e 80.000 euro per le attività della biblioteca comunale, che spaziano dal Maggio dei libri al Festival del libro per bambini e ragazzi, fino alle letture animate e agli eventi musicali.

Il 2026 sarà inoltre l’anno di Corciano come Comunità europea dello Sport. «Andremo a organizzare, anche tramite il coinvolgimento delle nostre associazioni sportive, varie iniziative che avranno come tema centrale lo sport» annuncia Motti.

Territorio e opere pubbliche

Il capitolo della cura del territorio registra l’incremento più significativo. «Con l’approvazione di questo bilancio siamo riusciti a stanziare 205mila euro per la cura del verde pubblico, raddoppiando la somma dello scorso anno che ammontava a 99mila euro» evidenzia il vicesindaco.

Sul fronte delle opere pubbliche, verrà completata la strada di via Benincasa nel quartiere il Girasole. È stato inoltre stanziato un milione di euro per ricevere il finanziamento ministeriale destinato alla prevenzione del rischio idrogeologico nel territorio.

«Con la previsione di bilancio così delineata – conclude Motti – ci impegniamo a fronteggiare le sfide del nostro tempo, proponendo un insieme di azioni concrete che riflettono chiaramente la volontà politica di proseguire nella tradizione di valorizzare il nostro territorio. Rafforzare i servizi socioeducativi, sostenere le fasce più fragili, promuovere la sostenibilità ambientale, il volontariato e la cultura: questo significa rendere Corciano una città sempre più bella, giusta, sicura, efficiente e sostenibile».