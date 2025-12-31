spot_img
mercoledì 31 Dicembre 2025
spot_img

‘Capodanno in musica’ su Canale 5, stasera 31 dicembre: tutti gli ospiti

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Capodanno su Canale 5 con Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Stasera, mercoledì 31 dicembre 2025, in diretta dalla Piazza Libertà di Bari, va in onda ‘Capodanno in musica’. 

La serata evento che festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine della puntata de ‘La Ruota della Fortuna’. Sul palco si alterneranno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana insieme agli idoli dei più giovani. 

Da Gigi D’Alessio a Umberto Tozzi. E ancora, tra gli ospiti: Raf, The Kolors, Sarah Toscano, Baby K, Fred De Palma, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Mietta, Mida, Federica Abbate, Tony Maiello, Alessio Bernabei, I Desideri, Petit, Mew, Young Hash, Vida Loca, Cioffi, Eddie Brock e Welo. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie