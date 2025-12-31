spot_img
mercoledì 31 Dicembre 2025
spot_img

Ascolti tv, ‘La voce di Cupido’ su Rai1 vince con 16,8%

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Il film ‘La voce di Cupido’, in onda ieri su Rai1, vince la sfida del prime time con 2.671.000 spettatori, pari a uno share del 16,8%. Medaglia d’argento per un grande classico di Natale ‘Mamma, ho perso l’aereo’ che su Italia 1 ha conquistato 2.256.000 spettatori, registrando uno share del 13% mentre Canale 5 con la serie turca ‘Io sono Farah’ ha appassionato 1.823.000 spettatori, con uno share del 13,2%. 

Fuori dal podio troviamo ‘Zona Bianca’ su Rete 4 che ha totalizzato 1.064.000 spettatori e il 7,8% di share mentre ‘La casa dei fantasmi’ su Rai2 è stato visto da 709.000 spettatori, corrispondenti al 4,6% di share. A seguire: La7 con ‘Deep Water’ (697.000 spettatori, 3,9% share); Nove con ‘Maurizio Battista – Risate Sotto l’Albero’ (482.000 spettatori, 2,9% share); Tv8 con ‘Un principe sotto l’albero’ (408.000 spettatori, 2.3% di share) e Rai 3 con ‘Un anno difficile’ (391.000 spettatori, 2,2% share). 

La sfida dell’access prime time continua a premiare Canale 5. ‘La Ruota della Fortuna’, condotta da Gerry Scotti, ha totalizzato 5.436.000 spettatori con uno share del 27,1% mentre Rai1 con ‘Affari Tuoi’ ha raggiunto 4.831.000 spettatori con il 24% di share. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie