Addio a Stranger Things, stanotte arriva il finale: cosa c’è da sapere

(Adnkronos) – Cinque stagioni e 41 episodi hanno accompagnato il pubblico per quasi dieci anni. La serie Netflix ‘Stranger Things’, creata dai fratelli Duffer, è pronta a salutare i suoi fan, anche se molti – anzi tutti – non sono ancora pronti a dire addio ai ragazzi di Hawkins. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: con la pubblicazione su Netflix dell’episodio finale di ‘Stranger Things 5’ si chiuderà una delle serie più amate degli ultimi anni.



Il pubblico americano avrà la possibilità di vedere l’episodio 8 – intitolato ‘Il mondo reale’ (‘The Rightside Up’) – non solo in streaming, ma anche nelle oltre 600 sale cinematografiche – tutte sold out – che trasmetteranno l’evento. Il resto del mondo dovrà attendere le due di notte (ora italiana) tra il 31 dicembre e il primo gennaio 2026 per piangere – o almeno così assicurano i Duffer – davanti all’epilogo di una saga che ha rivoluzionato la serialità. È stata capace di lanciare un immaginario condiviso e amato dal pubblico di tutte le età, fatto di nostalgia anni Ottanta, racconto di formazione, horror, fantascienza e dramma. Attraverso un gruppo di amici, la serie ha raccontato il percorso verso l’età adulta, la paura e tutte le difficoltà legate alla crescita, ricordando sempre l’importanza di non perdere mai il senso della meraviglia in ogni momento della vita.

Ora i ragazzini di Hawkins sono grandi e stanno per salutare i loro fan. E lo faranno regalando al pubblico un episodio di poco più di due ore in cui i fan sperano che accada qualcosa di sconvolgente. In questi giorni, infatti, alcuni spettatori della serie hanno lamentato la mancanza di grandi colpi di scena nei sette episodi che sono usciti negli scorsi giorni. Nel frattempo sul web, in molti si interrogano su chi sopravviverà allo scontro finale con Vecna e se qualcuno sarà costretto a sacrificarsi per salvare Hawkins. Tra le teorie più diffuse, c’è chi ipotizza un gesto estremo da parte di Jim Hopper (David Harbour) o di Undici (Millie Bobby Brown). Oppure quest’ultima insieme alla sorella Kali. Per evitare che il loro sangue venga usato dall’esercito per creare bambini con poteri come loro due, ci sono alte probabilità che “Undi” e Kali potrebbero immolarsi per il bene di tutti. Ma sono solo ipotesi, ad Hawkins tutto può accadere. “Abbiamo messo i personaggi in situazioni davvero estreme”, hanno spiegato gli showrunner in un’intervista a ‘Esquire’.

L’ultimo episodio scriverà la parola fine sulla serie. Ma non sarà un vero e proprio addio. I fratelli Duffer, hanno in mente altri progetti ambientati nel mondo di ‘Stranger Things’. Tra quelli già realizzati, e che hanno riscosso non poco successo, c’è il prequel teatrale ‘Stranger Things: The First Shadow’. Lontano da Hawkins e dai mitici Anni 80, Matt e Ross Duffer torneranno prossimamente su Netflix con due serie: la fantascientifica ‘The Boroughs’, ambientata in una residenza per anziani nel New Mexico in cui un gruppo di eroi improbabili deve combattere contro una minaccia che cerca di sottrargli l’unica cosa che non hanno, il tempo; mentre l’altra ‘Something very bad is going to happen’ è un horror che ha come protagonisti due promessi sposi, interpretati da Camila Morrone e Adam DiMarco, alle prese con la settimana che precede le nozze in cui tutto può accadere tra segreti, tensioni e atmosfere horror.

