martedì 30 Dicembre 2025
Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione. Il legale: "Atto dovuto"

(Adnkronos) – “L’apertura dell’indagine è un atto dovuto, anche a tutela dell’indagato”. Così l’avvocato Domenico Aiello all’Adnkronos commenta l’apertura di un’indagine a carico del suo assistito, Alfonso Signorini, per violenza sessuale ed estorsione. “Siamo in grado di dimostrare che la ricostruzione è tanto balorda quanto i promotori e autori della denuncia. Siamo all’etica della ‘monnezza’”. “Non siamo affatto preoccupati – aggiunge il penalista – e siamo a disposizione dei magistrati”. 

Signorini ieri si è autosospeso da Mediaset con una decisione maturata dopo il caso sollevato da Fabrizio Corona nel suo format ‘Falsissimo’. Al centro della vicenda, le affermazioni secondo cui esisterebbe un presunto “sistema” per favorire l’ingresso di concorrenti, o aspiranti tali, all’interno del ‘Grande Fratello’, trasmissione condotta proprio da Signorini. 

 

