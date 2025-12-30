spot_img
martedì 30 Dicembre 2025
spot_img

Potenziavano i motori delle e-bike: sequestrate 295 bici e due denunce

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – Potenziavano i motori e le prestazioni delle biciclette elettriche. Per questo motivo i militari della Guardia di finanza e gli agenti della Polizia locale hanno sequestrato 295 biciclette elettriche a pedalata assistita e denunciato un pakistano e un indiano per frode nell’esercizio del commercio.  

Si tratta del più ingente sequestro di e-bike eseguito presso punti vendita sull’intero territorio nazionale, e rappresenta la conclusione di una attività info-investigativa congiunta, orientata alla repressione delle violazioni relative all’indebita commercializzazione di prodotti soggetti alla marcatura Ce, che ha permesso di individuare due esercizi commerciali dediti alla vendita di e-bike.  

Le biciclette elettriche a pedalata assistita sono soggette alla Direttiva Europea 2006/42/Ce (cd. Direttiva Macchine) che ne regola la produzione tramite procedure volte a garantire i requisiti di conformità, sicurezza e tutela della salute essenziali per la loro immissione in commercio, la quale deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante la regolarità.  

I militari della Guardia di finanza e gli agenti della Polizia Locale hanno constatato l’assenza di tale documentazione, oltre al potenziamento dei motori e delle prestazioni delle biciclette. È quindi scattato il sequestro dei mezzi, per un valore stimato di circa 300.000 euro, nonché sanzioni amministrative per circa 11.400 euro connesse a numerose violazioni al Codice della Strada e alle disposizioni relative al settore del commercio. Ulteriori segnalazioni sono state inviate allo Spisal e al settore Impianti del Comune di Verona per carenze strutturali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché al Garante della Privacy per irregolarità degli impianti di videosorveglianza.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie