Modena, prete accoltellato in strada: è ferito

(Adnkronos) – Un sacerdote e è stato accoltellato e ferito questa mattina a Modena per strada. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L’aggressore al momento è ancora da identificare. La vittima è stata portata in ospedale.

“Rivolgo a don Rodrigo la massima solidarietà e mi auguro si rimetta presto in forze” dichiara il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti. “È un sollievo sapere che non si troverebbe in pericolo di vita. Auspico che su questo gravissimo fatto, accaduto in pieno giorno in una zona che non è certo isolata, venga fatta piena luce. Infine rivolgo un pensiero di vicinanza ai parrocchiani di San Giovanni Evangelista, don Rodrigo è un sacerdote conosciuto e un riferimento per i modenesi di origine sud americana”.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)