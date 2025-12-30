spot_img
martedì 30 Dicembre 2025
spot_img

Manovra, Magi con cartello ‘vendesi’ in Aula: “Democrazia parlamentare sta marcendo”

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) – “La nostra democrazia parlamentare sta marcendo, rendiamocene conto”. Lo ha detto in aula alla Camera Riccardo Magi, sventolando un cartello con la scritta ‘vendesi’. “Questa manovra è stata esaminata da 10 persone in commissione Bilancio, questo posto si può chiudere, vendere, valorizzare come fa il vostro amico Trump”, ha detto il leader di +Europa nelle dichiarazioni di voto alla manovra.  

“Stiamo andando verso una china pericolosissima. Qui c’è un banco che teniamo vuoto, quello di Matteotti. Sapete cosa aveva cominciato a prendere di mira Matteotti? L’eccesso della decretazione di urgenza in quella fase storica”, ha detto ancora Magi.  

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie