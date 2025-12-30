spot_img
martedì 30 Dicembre 2025
spot_img

Manovra, in aula Tajani saluta Fascina. Poi lungo colloquio

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

spot_img

(Adnkronos) –
Lungo colloquio in aula alla Camera tra Antonio Tajani a Marta Fascina. Il ministro degli Esteri, durante le dichiarazioni di voto, ha lasciato gli scranni del governo per spostarsi tra i banchi del gruppo di Forza Italia e salutare i ‘suoi’ deputati.  

Il ministro degli Esteri e leader di FI si è intrattenuto con diversi azzurri, poi ha notato la Fascina seduta al suo posto, l’ha salutata e si è avvicinato per fermarsi a lungo a parlare con la ex compagna di Silvio Berlusconi. 

 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

spot_img

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie