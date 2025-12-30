spot_img
martedì 30 Dicembre 2025
La volta buona, Enrico Brignano o Can Yaman? La figlia del comico li confonde

1

(Adnkronos) –
Enrico Brignano e Can Yaman come due gocce d’acqua. La figlia del comico, Martina (nata l’11 febbraio 2017) ha scambiato l’attore turco per il papà. A raccontare il simpatico siparietto di famiglia è stata la moglie di Brignano, Flora Canto, ospite oggi a La volta buona.  

L’attrice ha spiegato che la bambina stava guardando su Rai 1 la serie Sandokan, con Can Yaman protagonista: “Appena l’ha visto ha urlato ‘papà’. E io le ho detto ‘no, non è papà, c’è una somiglianza, ma non è lui'”, ha raccontato tra le risate del pubblico in studio. “Anche io quando l’ho visto ho avuto un attimo di confusione ma poi ho detto ‘nono non è lui'”, ha ironizzato Canto, per aggiungere pepe al discorso.  

 

E ha concluso: “È proprio figlia di Enrico Brignano, non è di Can Yaman”, tra ironia e rassegnazione.  

