martedì 30 Dicembre 2025
Iran, la protesta di allarga agli atenei: scendono in piazza gli studenti

(Adnkronos) – Gli studenti universitari iraniani si sono uniti alle manifestazioni in corso contro il governo in Iran, partendo dai loro atenei e scendendo in piazza nella capitale Teheran e a Isfahan, nel centro del Paese. Lo riferiscono i media locali, mentre sui social sono stati condivisi video delle proteste partite dalle università. L’agenzia di stampa Ilna ha precisato che la protesta si è allargata ”a Teheran nelle università di Beheshti, Khajeh Nasir, Sharif, Amir Kabir, Scienza e Cultura, l’Università delle Scienze e delle Tecnologie, oltre che l’Università di Tecnologia di Ispahan”. 

L’account di Iran International ha condiviso la protesta studentesca in diverse importanti università di Teheran. Alla Sharif University, ad esempio, gli studenti hanno cantato “né Gaza né Libano, la mia vita per l’Iran”. 

Gli studenti dell’Università di Tecnologia di Isfahan hanno invece intonato: “L’iraniano muore, ma non accetta l’umiliazione”, unendosi al più ampio movimento contro le difficoltà economiche e la repressione. 

 

